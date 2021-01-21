Генсек ООН приветствует решение США вернуться в Парижское соглашение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рад тому, что новый президент США Джозеф Байден принял решение вернуть страну в Парижское соглашение по климату.

«Я тепло приветствую решение президента Байдена вновь вступить в Парижское соглашение по климату и присоединиться к растущей коалиции правительств, городов, государств, предприятий и людей, борющихся с климатическим кризисом», - цитирует ТАСС заявление генсека ООН.

Антониу Гутерриш также выразил готовность «тесно сотрудничать с президентом Байденом и другими лидерами для преодоления чрезвычайной климатической ситуации и восстановления от COVID-19».

Напомним, как писал сайт kp.ru, первым делом Байден отменил несколько указов своего предшественника, республиканца Дональда Трампа. В частности, он вернул страну в Парижское соглашение по климату, из которого Америка в 2017 году вышла из-за того, что предыдущий глава Белого дома считал это соглашение «плохой сделкой» для США.

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