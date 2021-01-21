Джен Псаки намерена вернуть доверие американцев к Белому дому

Джен Псаки заняла должность руководителя пресс-службы Белого дома и провела первый брифинг Фото: REUTERS

Джен Псаки, которая после инаугурации нового президента США Джозефа Байдена стала официальным представителем вашингтонской администрации, провела свой первый брифинг, передает агентство Reuters. В частности, она заявила журналистам, что намерена вернуть доверие американцев к Белому дому.

В частности, она заявила журналистам, что намерена вернуть доверие американцев к Белому дому. По ее словам, именно восстановление доверия граждан станет «главной темой для пресс-службы и для всего Белого дома».

«Когда президент попросил меня работать в этой должности, мы поговорили о важности того, чтобы вернуть транспарентность и правду в зал для брифингов», - сказала пресс-секретарь Байдена.

Псаки отметила, что сегодня у всех сотрудников Белого дома «был очень напряженный и энергичный день», и сообщила, что сразу после вступления в должность главы государства ее шеф уже успел подписать полтора десятка различных указов. Один из них предписывает повсеместное ношение защитных масок от коронавируса в течение ближайших ста дней.

«Для борьбы со смертоносным вирусом президент Байден ввел 100-дневный режим ношения масок, а также обязательное ношение масок в государственных учреждениях», - приводит агентство ее слова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первым делом Байден отменил несколько указов своего предшественника, республиканца Дональда Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Псаки в Белом доме — начало заката США

Избранный президент Америки Джо Байден объявил о составе своей новой администрации. Вернее, если смотреть на фамилии, то состав как раз старый. Проверенные кадры времён Обамы, при котором Байден восемь лет оттрубил вице-президентом.

Но больше всего наши СМИ взволновались, узнав, что пресс-секретарём Белого дома станет Джен Псаки, ещё одна героиня «времён обамовских и покоренья Крыма». В 2013 — 2015 годах она была спикером Госдепа, запомнилась странными высказываниями (подробности).