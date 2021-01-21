Антонов: Россия рассчитывает, что Байден изучит предложение провести саммит «пятерки» СБ ООН

Посол России в США Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов надеется, что администрация нового президента США Джозефа Байдена изучит предложение Москвы провести очный саммит «пятерки» стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, и встреча состоится, как только позволит ситуация с распространением коронавируса.

Дипломат напомнил, что инициативу президента России Владимира Путина о созыве саммита «пятерки» Совбеза ООН ранее поддержали лидеры всех пяти стран, а предложения по его повестке «были доведены до коллег».

«Дата и место проведения такой встречи пока не определены. Рассчитываем, что новая администрация внимательно изучит российскую идею и саммит «пятерки» будет организован, как только позволит эпидемиологическая обстановка», - сказал Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

Посол добавил, что в Москве «убеждены в своевременности и необходимости прямого разговора лидеров государств «пятерки» об основах взаимодействия в международных делах и способах ликвидации многочисленных очагов напряженности».

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава российского государства предложил провести саммит «ядерной пятерки» Совбеза ООН (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) в статье о Второй мировой войне, написанной еще в июне прошлого года.

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