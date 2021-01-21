Псаки рассказала, кому из зарубежных коллег Байден позвонит в первую очередь

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Первые телефонные переговоры после вступления в должность президента США Джозеф Байден намерен провести с «партнерами и союзниками», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она уточнила, что самый первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу – в этот день Байден позвонит премьеру Канады Джастину Трюдо, чтобы обсудить с ним «важность отношений» двух стран и свое решение заблокировать строительство трубопровода Keystone XL на канадско-американской границе.

А вот на вопрос, планирует ли Байден пообщаться по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, Джен Псаки ответила, что ей пока нечего озвучить по этому поводу.

«У меня пока нет информации о его планах относительно звонка президенту Путину», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня Джен Псаки провела свой первый брифинг в Белом доме после инаугурации нового президента США. В частности, она рассказала, что Байден уже успел подписать полтора десятка различных указов. Один из них предписывает повсеместное ношение защитных масок от коронавируса в течение ближайших ста дней.

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