В Белом доме прокомментировали санкции Китая против сотрудников администрации Трампа

Китай ввел санкции против сотрудников администрации Трампа Фото: REUTERS

В новой администрации президента США Джозефа Байдена прокомментировали санкции, которые Китай ввел в отношении некоторых чиновников из администрации Дональда Трампа.

Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме назвала такое решение Пекина «непродуктивным и циничным». По словам представительницы СНБ, действия Китая в отношении американских должностных лиц, пусть уже и бывших, должны осудить и демократы, и республиканцы, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после того, как истек срок президентских полномочий Дональда Трампа, китайское министерство иностранных дел объявило, что Пекин решил ввести санкции в отношении 28 граждан США, «которые серьезно нарушили суверенитет» КНР. В черный список Китая, в частности, вошли теперь уже бывшие госсекретарь Майк Помпео, глава Нацсовета по торговле при Белом доме Питер Наварро, советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен и постпред США при ООН Келли Крафт.