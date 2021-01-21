Ученые обнаружили новый способ попадания коронавируса в легкие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские ученые обнаружили новый способ проникновения коронавирусной инфекции в клетки легких и бронхов. Соответствующие эксперименты провели ведущие лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян совместно со специалистами Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу.

Как говорится в статье ученых, опубликованной в журнале Cell Research, эксперименты показали, что «входными воротами» в клетки легких и бронхов для вируса может быть не только белок ACE2, который ранее считался основным каналом проникновения коронавирусной инфекции, но и фермент AXL.

Отмечается, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2. Сам AXL является мембранным белком, отвечающим за многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы.

Эксперты установили, что отключение этих рецепторов может значительно сократить число вирусных копий РНК в эпителиальных клетках легких человека.

Напомним, ранее ученые сообщили, что полное исчезновение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 маловероятно. Для этого большая часть населения планеты должна обзавестись антителами к инфекции. По мнению экспертов, в идеале, процент вакцинированных или переболевших должен приблизиться к 90%.