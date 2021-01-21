Четыре российских игрока «Вашингтона» могут пропустить матчи НХЛ из-за нарушения протокола COVID-19 Фото: REUTERS

Четыре российских игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» не смогут играть, а также тренироваться в связи с нарушением правил протокола COVID-19.

Как сообщает ESPN, среди российских игроков столичной команды, которые попали в список COVID-19, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов. Клуб оштрафовали хоккеистов за то, что они были в близком контакте без использования масок.

Как уточнил Овечкин, игроки собирались вместе в гостиничном номере.

«Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта», – отметил он.

Напомним, всего несколько дней назад Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он отличился в гостевом матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга». Эта игра для хоккеиста стала третьей по счету в текущем сезоне.