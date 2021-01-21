В России могут увеличить срок скидки на штрафы за нарушение ПДД Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России могут увеличить, в течение которого нарушитель ПДД может оплатить штраф со скидкой 50 процентов. Срок может быть увеличен с 20 до 40 дней. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

В своём письме на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова депутат обращает внимание на то, что возможность оплатить половину суммы штрафа, с одной стороны, позволила повысить собираемость штрафов, а с другой - предоставило гражданам шанс сэкономить личные средства.

Тем не менее Сухарев отмечает, что в сложных экономических условиях, которые вызваны ситуацией с коронавирусом, не всегда получается оперативно оплатить штраф в течение 20 дней. Однако именно в этот срок входит время, необходимое на доставку копии постановления почтовым отправлением.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений … в части увеличения срока, в который гражданин может произвести оплату административного штрафа за нарушение правил дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, с 20 до 40 дней с даты вынесения постановления», - приводит RT предложение депутата

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что Минцифры планирует провести в некоторых российских регионах эксперимент, который позволит автовладельцам использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом.