МОК не собирается отменять Олимпиаду в Токио Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный олимпийский комитет не намерен отменять летнюю Олимпиаду в Токио, перенесенную на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. Такое заиление сделал член МОК Ричард Паунд.

Член комитета уточнил, что в случае, если распространение COVID-19 не удастся остановить, то «целесообразно было бы провести Игры без зрителей».

«Вопрос в том, обязательно ли это или приятно. Приятно (провести Игры) со зрителями, но это не обязательно», - приводит его слова агентство Kyodo.

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования пришлось перенесли на год. Теперь они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года, при этом название Игры «Токио-2020» сохранили.

Как писал сайт kp.ru, еще в ноябре Международный олимпийский комитет сообщил о намерении способствовать, чтобы все участники Олимпиады в Токио были привиты от коронавирусной инфекции.