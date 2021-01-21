Украинский офицер поругался с блогером, которая предпочла Россию Фото: REUTERS

Офицер украинской армии поругался с блогершей из Киева. Причиной стало видео в TikTok, в котором девушка предпочла Украине Россию.

На видео девушка под ником di.rubens отвечала на вопросы другого блогера. В одном из них она должна была выбрать название одной из стран. Из пары Россия - США и Россия - Белоруссия блогерша предпочла Россию. После этого ей предложили выбор между Россией и Украиной, и она снова выбрала Россию.

При этом по какой именно критерии был предложен выбор неизвестно. Тем не менее украинский офицер Анатолий Штефан, назвал поступок блогерши постыдным.

«Вот тебе и патриотическое воспитание», – заявил он.

Украинские радикалы также возмутились после просмотра ролика. Кроме того, их разозлило, что видео было снято прямо на Майдане.

В своем ответе в Instagram девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением», а также и хочет «хайпа». Блогерша также обвинила офицера ВСУ в травле и пообещала добиться возбуждения уголовного дела.