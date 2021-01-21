В России могут отменить транспортный налог для экологичного авто Фото: Евгения ГУСЕВА

Минэкономразвития планирует отменить или снизить транспортный налог по всей стране для владельцев экологичного транспорта. На данный момент подобная практика действует в ряде регионов, но ее намерены распространить и на федеральном уровне.

Как передает «Известия», представитель ведомства отметил, что подобная мера поможет улучшить экологическую ситуацию в стране, а также позволит снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу.

В ведомстве также предлагают предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до одного литра, а также говорят о проработки возможностей стимулирования производителей экологичных автомобилей.

Как писал сайт kp.ru, сегодня также стало известно о предложении увеличить срок скидки на штрафы за нарушение ПДД. В Госдуме предложили увеличить этот срок с 20 до 40 дней.