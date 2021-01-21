Посол России в США оценил возможность встречи Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Личная встреча президента России Владимира Путина и накануне вступившего в должность американского лидера Джо Байдена может состояться при улучшении в мире эпидемиологической обстановки. Такую оценку дал российский посол в США Анатолий Антонов.

«В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне», - приводит РИА Новости слова дипломата.

По словам Антонова, российская сторона исходит из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемиологической обстановки, а также возможности общения на полях многосторонних мероприятий и содержательного наполнения подобных встреч.

При это российский дипломат отметил, что любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой американской администрацией.

Напомним, 20 января демократ Джо Байден принес присягу и официально стал 46-м президентом США, а его предшественник 45-й американский лидер республиканец Дональд Трамп покинул Вашингтон и вместе с женой Меланьей улетел в свое флоридское поместье «Мар-а-Лаго».