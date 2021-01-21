Байден отменил указы Трампа о соглашении по климату и ВОЗ Фото: REUTERS

Новый 46-й президент США Джозеф Байден подписал свои первые указы после вступления в должность американского, которые во многом касались нашумевших распоряжений его предшественника Дональда Трампа.

Одним из первых своих указов новый американский лидер о возвращении Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения, откуда их вывел предыдущий глава Белого дома, обвинив ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавирусной инфекции в интересах Китая и отказе от реформ.

Другим своим указом демократ вернул страну в Парижское соглашение по климату, из которого Вашингтон вышел в 2017 году, поскольку Трамп называл это соглашение «плохой сделкой» для США.

Кроме того, Байден остановил строительство «стены Трампа» на границе страны с Мексикой. На сегодняшний день было построено уже 727 километров ограждения из запланированных 800. Также новый американский лидер отменил введенный в 2017 году запрет на въезд в Штаты гражданам семи мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана).

Напомним, в среду, 20 января, Байден принес присягу и официально стал 46-м президентом США, а его предшественник покинул Вашингтон и вместе с женой Меланьей улетел в свое флоридское поместье «Мар-а-Лаго».