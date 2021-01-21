Работодатели рассказали, зачем нужна фраза «мы вам перезвоним»

Работодатели рассказали, зачем фраза «мы вам перезвоним» Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские работодатели объяснили значение фразы «мы вам перезвоним» после собеседования с кандидатами. О смысле этой фразе говорят результаты опроса сервиса Superjob

Как пишет ТАСС, в качестве отказа в вакансии фразу «мы вам перезвоним» используют только 23 процента работодателей. При этом восемь лет назад таких был 31 процент. Больше половины (63 процента) компаний сообщили, что действительно собираются перезвонить после собеседования.

Отмечается, что женщины чаще мужчин воспринимают данную фразу как отказ. Среди женщин за отказ фразу «мы вам перезвоним» воспринимают 67 процентов, среди мужчин - 64 процента. Чаще всего не верят в обещание перезвонить те кто, претендуют на зарплату до 30 тысяч рублей.

Напомним, накануне исследование показало, что большинство россиян остались без премии по итогам прошлого года. Вознаграждение по итогам прошлого года получили только 15 процентов российских работников. При этом большая часть получила менее 30 тысяч рублей.