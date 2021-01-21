В Минздраве назвали скрытые болезни, которые могут привести к гибели Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В последние два года россияне стали реже проходить диспансеризацию. По данным Росстата, только 52,3% россиян (47% мужчин и 56,2% женщин) прошли полное обследование организма. Во многом замедление показателей связано с пандемией, но в настоящий момент диспансеризация возобновлена во многих регионах, там риск заразиться во время обследования сведен к ни минимуму.

Регионы, где реже проходят диспансеризацию:

Мужчины

Чечня - 26,7%,

Северная Осетия - 31%,

Московская область - 32,4%

Женщины:

Чечня - 34,6%,

Северная Осетия - 38,4%,

Магаданская область - 40,2%.

Регионы, где чаще проходят диспансеризацию:

Мужчины:

Мордовия - 73%,

Курганская область - 71,5%.

Республика Тыва - 71,4%

Женщины:

Мордовия - 86,7%,

Республика Тыва - 77,7%,

Чукотский автономный округ - 77,5%.

Охотнее обследование проходят молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет (61,7% от общего числа), на втором месте те, кто достиг 55-59 летнего возраста (57,8%), а на третьем месте пациенты в возрасте 50-54 лет (57,2%). Примечательно, что даже те, кто старше 80 лет находят время на данную процедуру (42,07%)

- Диспансеризация очень важна, во время процедуры выявляют хронические заболевания, которые могут стать причиной смерти. Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания и заболевания легких, хроническая обструктивная болезнь легких, - отметила в беседе с NEWS.ru главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.