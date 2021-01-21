Названа дата открытия колледжей и спортивных школ в Москве

Назвали дату открытия колледжей и спортивных школ в Москве Фото: Анастасия ОСИПОВА

Колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении правительства Москвы, переходят к нормальной работе с пятницы 22 января. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин.

«Транспортные карты учащихся будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте», - написал градоначальник в своем блоге.

При этом дистанционное обучение в подведомственных столичным властям вузах продлено до 6 февраля.

Как писал сайт kp.ru, московские власти также приняли решение о продлении требований для работодателей столицы о переводе на удаленную работу 30 процентов сотрудников. По словам Собянина, соответствующее требование будет оставаться в силе до улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее московский мэр отметил, что столица сможет вернуться к обычной жизни уже в мае текущего года, если жители столицы будут прививаться от коронавирусной инфекции.