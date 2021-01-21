В Москве продлили требование о переводе на удаленку 30% сотрудников Фото: Иван ВИСЛОВ

Московские власти приняли решение продлить требования для работодателей столицы о переводе на удаленную работу 30 процентов сотрудников. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что соответствующее требование будет оставаться в силе до улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остается в силе и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации», - написал столичный мэр в своем блоге.

При этом, как писал сайт kp.ru, с пятницы, 22 января, в Москве откроют колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования

Напомним, как заявил ранее Собянин, Москва сможет вернуться к обычной жизни уже в мае текущего года, если жители столицы будут прививаться от коронавирусной инфекции.