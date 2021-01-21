Российский космонавт рассказал об одалживании у американцев еды на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский космонавт, Герой России Геннадий Падалка рассказал о том, как американские коллеги поделились частью своей еды пока россияне ждут доставки после переноса запуска грузового корабля «Прогресс» на Международную космическую станцию.

«Ничего экстренного такого нет. С начала нулевых это часто было. Они запрашивали у нас, мы запрашивали у них», - приводит РИА Новости комментарий российского космонавта.

Падалка рассказал, что в его пятый полет не пришел грузовик, и они попросили еды у американских астронавтов, а позже у них взорвался грузовой корабль Dragon, и российские космонавты дали им еду.

Российский космонавт назвал американскую еду «великолепной». Особенно российскому космонавту понравились вторые мясные блюда и десерты, однако, по его словам, трудно сказать, что российская или американская космическая пища лучше.

«Я американскую еду пробовал и в течение полёта на МКС. Это великолепная еда. У нас хорошая еда, первые, скажем, блюда, соки натуральные. А у американцев очень хорошие вторые блюда мясные, всевозможные десерты. Очень большое разнообразие», - отметил он.