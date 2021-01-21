Вакцину «Спутник V» разрешили хранить при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля Фото: REUTERS

Вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» разрешили хранить при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля. Соответствующие постановление дало Министерство здравоохранение России, которое ввело изменение в регистрационное удостоверение препарата от COVID-19.

«Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины "Спутник V". Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой», - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, отметив, что данный холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов

Глава ведомства сообщил, что теперь на рынок могут поставляться вакцины «Спутник V» с режимами хранения как от плюс двух до плюс восьми градусов, так и минус 18 градусов.

По его словам, начало выпуска препарата с новыми условиями хранения будет проходи на одной из производственных площадок, и позволит расширить охват, а также повысить доступность массовой вакцинации от COVID-19 для населения.

Напомним, во вторник, 19 января, Минздрав сообщил о начале вакцинации от коронавирусной инфекции во всех российских регионах. Мурашко заявил, что препарат от COVID-19 поступил во все субъекты страны.