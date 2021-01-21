Twitter заблокировал аккаунт китайского посольства в США Фото: REUTERS

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт китайского посольства Китая в США. Такое решение было принято после публикации сообщения о политике Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Как сообщает Bloomberg, в одном из постов китайского посольства от 7 января этого года отмечалось, что уйгурские женщины больше не являются «машинами по зачатию детей». Спустя сутки после публикации руководство Twitter удалило данную запись, сопроводив это надписью, что «твит больше не доступен».

Позже в руководстве соцсети объяснили это действие тем, что данный твит нарушал политику Twitter против «дегуманизации», и отметили, что аккаунт посольства Китая в США все еще заблокирован.

Напомним, США и ряд других стран угрожают Китаю санкциями из-за притеснения уйгуров и других групп мусульман. Накануне Великобритания заявила об ограничении на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая из-за «нарушения прав уйгуров».