Умер Александр Болдырев, посол России в Замбии

Скончался российский посол Александр Болдырев. Фото: сайт посольства России в Замбии

Умер посол Российской Федерации в Замбии Александр Болдарев. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба дипломатической миссии.

- Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Республике Замбии Александра Виловича Болдырева, - сказано в сообщении посольства.

Александр Вилович Болдырев родился в 1955 году, окончил МГИМО в 1978 году. Работал советником посольства России в Великобритании, постоянным представителем России при ОБСЕ в Австрии, заместителем постоянного представителя России при ЮНЕСКО во Франции, а с 2018 года Болдыреву присвоили дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса. В 2019 году он начал свою работу на должности посла России в Замбии.