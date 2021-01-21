Курс рубля на 21 января 2021: доллар подешевел до 73,25 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на открытии Московской бирже в четверг, 21 января 2021 года, доллара и евро ослабел по отношению к рублю.

Согласно данным торговой площадки, американская валюта подешевела на 27 копеек, и опустилась до отметки 73,25 рубля. Евро также потерял по отношению к рублю. Европейская валюта упала на 12 копеек и торгуется за 88,84 рубля.

Напомним днем ранее курс рубля также укреплялся по отношению к евро и доллару. На фоне слабеющей американской валюты рынок нефти отыгрывал 2,1 процент. Цена нефти марки Brent увеличилась до 55,9 доллара за баррель.

Как писал сайт kp.ru, по данным издание Financial Times, страны Европейского союза подумывают о том, чтобы снизить «господство доллара» на мировом рынке после ухода с поста американского президента Дональда Трампа.