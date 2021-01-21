Число прибывших в Россию иностранцев резко сократилось на фоне пандемии Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство внутренних дел России предоставило данные о посетивших страну иностранцах за одиннадцать месяцев 2020 года, и выяснилось, что их число резко сократилось.

Как передает РИА Новости, по данным ведомства, с января по ноябрь прошлого года в страну приехали 5,2 миллиона зарубежных гостей, что на 70,2 процента меньше показателей 2019 года.

Больше всего иностранцев приехало в Россию из стран СНГ. Таких 80,4 процента от общего числа. Еще 7,3 процента приезжих прибыли в страну из Европейского союза. Остальные 12,4 процента иностранцев приехали других стран.

Больше всего прибывших в Россию за указанный период иностранцев приехали в страну с частными целями. Таких приезжих 44 процента. Четверть граждан других стран (24 процента) приехали в страну по работе

Как отмечается, резкое снижение числа иностранцев в стране произошло в связи с пандемией коронавируса. В марте Россия закрыла границы и приостановила международное пассажирское авиасообщение.