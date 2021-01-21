Прояснилась дальнейшая судьба Кокорина и условия сделки между "Спартаком" и "Фиорентиной"

Кокорин скоро поедет в Италию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продолжает развиваться ситуация вокруг Александра Кокорина. Нападающий, перешедший летом 2020 года в "Спартак", может уже в ближайшее время покинуть команду и стать игроком "Фиорентины".

Нападающий, согласно условиям сделки, о которых пишет "РБ-Спорт", уйдет за 3,5 миллиона евро и процент "Спартаку" от следующей продажи игрока. Москвичи отпустят игрока и Кокорин в Италии будет зарабатывать 2 миллиона евро в год. При этом, в "Спартаке" у него зарплата была больше в 1,5 раза.

В первой части сезона за "Спартак" Александр Кокорин провел 8 матчей из 19 сыгранных клубом в РПЛ. И, по сути, Александр так и не стал игроком основного состава. В атаке больше времени проводили другие форварды - Ларссон, Понсе, Соболев. "Фиорентина" же получит теперь игрока в атаку - клуб идет на 14 месте в Серии А, забивая в среднем по 1 мячу за игру. Для Кокорина такая ситуация - вызов, и все теперь будет зависеть от него.

Ранее "КП" писала уже о том, насколько серьезна вероятность переезда Кокорина в Италию из "Спартака". При этом, в Италии уже обсуждают возможное появление игрока в составе "Фиорентины".