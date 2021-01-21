Правительство может ввести предельную цену на зерно и макароны

Предельную стоимость могут распространить на зерно и макароны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России может ввести ограничения на стоимость макаронных изделий и зерна, если цены на эти продукты продолжат расти, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, передаёт газета "Коммерсантъ", ссылаясь на одного из присутствующих на встрече.

По данным издания, цена на эти продукты увеличилась с 11 по 17 января на 8%. Если она продолжит расти, стоимость макарон и зерна зафиксируют с помощью соглашений между производителями и торговыми сетями, как это сделали ранее с ценами на масло и сахар. 16 декабря, как сообщал сайт KP.ru, были заключены соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими российскими ретейлерами и производителями продовольствия. Они останутся в силе до 1 апреля 2021 года. В соглашениях сказано, что подсолнечное масло до апреля будет стоить 110 рублей в магазинах и 95 рублей для оптовых закупок, а масло будет стоить 46 рублей для розницы и 36 рублей от производителя.