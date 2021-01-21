В Минтрансе обсуждают идею уменьшить нормы авиабагажа Фото: Иван ВИСЛОВ

Минтранс обсуждал предложение авиакомпании «Аэрофлот» об уменьшении нормы багажа в стране. Данный вопрос требует дополнительной проработки со всеми участниками авиарынка и общественными организациями. Об этом сообщили в ведомстве, уточнив, что на данный момент окончательных решений не принималось

«Обращение "Аэрофлота" обсуждалось в министерстве. Вопросы внесения изменений в Федеральные авиационные правила ФАП-82 требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями», - приводит РИА Новости заявление в пресс-службе министерства.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила об обсуждении возможного уменьшения размеров провозимого авиапассажирами багажа на 20 процентов. То есть с 203 до 158 сантиметров по сумме трех измерений.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее появилось сообщение о том, что российские авиакомпании представили предложение по созданию новых низкотарифных перевозчиков. Предложение о создании лоукостеров на базе действующих авиакомпаний будут обсуждать совместно с Минтрансом и Росавиацией