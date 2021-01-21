Выручка самозанятых в пандемию выросла в 11 раз Фото: Shutterstock

В пандемию выручка самозанятых, продающих товары в Сети, выросла почти в 11 раз. Наибольшей популярностью пользовались одежда и обувь, продажи по данной категории выросли в 38 раз.

Вторая строчка у поставщиков аудио- и видеоконтента – увеличение оборота онлайн-платежей в 20 раз.

На третьей позиции образовательные услуги. Доход самозанятых, которые них специализируются, вырос в 11 раз.

Продажи сувениров, товаров для хобби показали увеличение в 8 раз, аналогичные показатели у тех, кто предлагает персональные услуги.

Что касается среднего чека, то активнее всего он рос в категории товары для дома и сада - 3687 рублей. Это в три раза больше, чем результат прошлого года.

Средний чек на услуги рекламы и продвижения составил 805 рублей. А на «еду и продукты с доставкой» от самозанятых - 1895 рублей.

За «детские товары» платят в два раза больше - 883 рублей, а за «персональные услуги» - 1320 рублей.

Такие цифры «Известиям» сообщили в ЮKassa (группа «Сбера»). Если говорить о количестве транзакций, то оно возросло в 10 раз.

Ранее в России регистрироваться в приложении для самозанятых разрешили несовершеннолетним. Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выступил с инициативой возмещать уплаченные молодыми предпринимателями налоги, но при условии, что сумма будет потрачена на образование, пишет RT.