Число погибших при взрыве в Мадриде возросло до четырёх: скончался священник

В среду, 20 января, в самом центре испанской столицы прогремел мощный взрыв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число жертв мощного взрыва в здании в центре Мадрида возросло до четырёх. Архиепархия Мадрида сообщила утром 21 января, что ночью скончался священник, госпитализированный в тяжёлом состоянии после взрыва.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, днём в среду, 20 января, в центре столицы Испании прогремел взрыв в доме, где живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. В соседних домах находятся колледж и дом престарелых.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв газа. Ранее также сообщалось, что при взрыве погибли три человек и 11 пострадали.

- К трем погибшим, подтвержденным вечером (в среду), прибавился 36-летний священник Рубен Перес Аяла, который был доставлен в больницу из-за полученных ранений", - написано на сайте архиепархии.

Сайт KP.ru также публиковал видео взрыва.