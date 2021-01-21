Рубцы на ладонях назвали возможным симптомом смертельного заболевания Фото: Александр ГЛУЗ

Рубцы, бугристость на ладонях и их зуд могут быть первыми симптомами рака.

Как сообщает Express, почти в 90 процентов случаев рубцевания ладоней связаны с онкологией, и являются достаточно редким проявлением, однако зачастую возникает до диагностирования рака.

Уточняется, что рубцы с акантозом черного цвета могут указывать на папиллярно-пигментную дистрофию кожи, и в 35 процентах случаях является симптомом диагноза «рака желудка», а в 11 процентах – «рака легких».

Отмечается, что о раке легких может говорить изменение тканей, при этом пигментация обычно не возникает. Иногда рубцы могут намекать на онкологию головного мозга или в мочеполовых путях.

Врачи рекомендуют при первых признаках появления подобных рубцов обращаться к врачам

Напомним, ранее врач-онколог Михаил Мясников назвал возраст, после которого стоит регулярно обследоваться на появление раковых клеток в организме. По его словам, женщинам нужно регулярно проверяться после 39 лет, мужчинам стоит начинать обследоваться после 45 лет.