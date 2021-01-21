В России предлагают наказывать сроком до пяти лет организаторов «трэш-стримов» Фото: REUTERS

В Совете Федерации предлагают наказывать сроком до пяти лет лишения свободы организаторов «трэш-стримов». Об этом сообщил глава комиссии по информационной политике Алексей Пушков.

«Следует дополнить 282 статью УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") новой статей, которая будет предусматривать наказание для ответственных за трэш-стримы», - сказал политик в ходе заседания комиссии.

Согласно представленным предложениям, наказание за такое преступление может предусматривать лишение свободы на срок от трех до пяти лет, а также денежный штраф в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей или принудительные работы на срок от двух до пяти лет.

Наказания за подобные преступления стали обсуждать после того, как во время стрима в ночь на 2 декабря Стаса Решетникова (Reeflay) и Валентины Григорьевой. Блогер выгнал подругу на мороз в нижнем белье, а позже затащил ее уже мертвую в дом, уложил тело на диван и долго «страдал» в прямом эфире. Труп девушки все это время был виден позади него. «Скорую» он вызвал только утром. Медики констатировали смерть женщины. Решетникова задержали по подозрению в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей».