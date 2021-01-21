В России выявили 21 тысячу новых заражённых коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 21 887 случаев COVID-19 в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировано 21 887 новых случаев заражения коронавирусом. Оперштаб сообщает, что среди новых заболевших у 10,8% не было никаких проявлений коронавируса. При этом новые заражённые выявлены во всех 85 регионах России, а общее число заразившихся достигло 3,65 миллиона человек.

Выписались после прохождения лечения от коронавируса за прошедшие сутки 26 902 человека, а за всё время пандемии врачи смогли вылечить 3,05 миллиона пациентов.

Москва снова заняла первое место по числу выявленных заражённых. 19 и 20 января наибольшее число заболевших фиксировали в Санкт-Петербурге. Сегодня,21 января, в столице диагноз коронавируса подтвердился у 3 458 человек, а в Санкт-Петербурге - у 3 112 человек. Третье место занимает Московская область с 1 092 новыми заражёнными.

Число погибших от COVID-19 за сутки составило 612 человек. Всего в России от болезни умерли 67 832 человека.