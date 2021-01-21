«Перекрыть небо»: на Украине распорядились не выпускать Медведчука в Россию

Виктора Медведчука. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная авиационная служба Украины получила приказ не выпускать за границу одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Госавиаслужба получила команду «перекрыть» небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелётов в Россию», - отметил украинский политик в своем Telegram-канале.

По его словам, это бесполезно, поскольку «Медведя уже не остановить».

При этом, как передает ТАСС, в пресс-службе Медведчука заявили об отсутствии подобной информации.

Напомним, днем ранее, 20 января, Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Москвы передать Медведчуку группу украинцев, которые удерживались в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), грубо нарушает механизмы решения подобных гуманитарных вопросов.