В Багдаде произошёл двойной теракт

В центре столицы Ирака, Багдаде, прогремел взрыв. Смертники совершили совершили двойной теракт на площади Тайаран, сообщает телеканал Al-Sumaria, ссылаясь на источник в службах безопасности Ирака. В правоохранительных органах также отметили, что произошла на уличном рынке.

Телеканал также сообщил, что при атаке террориста-смертника в центральном районе Багдада Эль-Бабэш-Шаркий погибли восемь человек, ещё 15 пострадали.

Сейчас врачи пытаются помочь всем раненым, также на месте трагедии работают экстренные службы. Обстоятельства пока выясняются.