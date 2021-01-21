Песков рассказал о возможности встречи Путина и Байдена

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос о личной встречи президента России Владимира Путина и накануне вступившего в должность американского лидера Джо Байдена пока не стоит на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока таких обсуждений не ведется. Но и вы знаете, что международное общение очное существенно сейчас заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией», - заявил представитель Кремля, отметив, что отдельных контактов в настоящий момент не планируется.

Песков также уточнил, что у президента России на четверг, 21 января, намечено совещание по экономике и международный телефонный разговор.

Как писал сайт kp.ru, ранее возможность встречи российского и американского лидеров прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, такая встреча может состояться при улучшении в мире эпидемиологической обстановки. Дипломат отметил, что при формировании графика политических контактов российская сторона оценивает эпидемиологическую обстановку, возможности общения на полях многосторонних мероприятий, а также содержательное наполнения подобных встреч. Кроме того, любые подобные планы подлежат обсуждению и согласованию с новой американской администрацией.