Минсельхоз назвал меры для сдерживания цен достаточными

Минсельхоз рекомендовал регионам обсудить сдерживание цен на макароны, яйца и картофель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство сельского хозяйства России рекомендовало регионам обсудить с производителями возможное сдерживание цен на макароны, яйца и картофель. Также в ведомстве заявили, что меры, принятые правительством стабилизации цен на продукты в России, достаточны.

- Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель с тем, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения. В настоящее время ведомство не видит оснований для подобной динамики и оценивает принятые правительством меры как достаточные для стабилизации цен, - сообщается на сайте Минсельхоза.

Также в ведомстве сообщили, что 20 января уже обсудили на оперштаба по мониторингу ситуации в АПК вопрос ценообразования на базовые продукты питания.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что правительство России может ввести ограничения на стоимость макаронных изделий и зерна, если цены на эти продукты продолжат расти.