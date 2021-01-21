Метель и туман: синоптик предупредил об ухудшающейся погоде

синоптик предупредил об ухудшающейся погоде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже к 23 января центральную часть страны захватит потепление. Температура воздуха к субботе прогреется до нулевых значений, а воскресенье синоптики обещают небольшой плюс, до одного двух градусов тепла.

Все это приведет к тому, что на Москву и область опустятся туманы. Синоптики предупреждают, что ухудшение видимости возможно уже с 21 января. Погодные условия усугубит снегопад, который к вечеру четверга перейдет в метель.

- Снег уже пошел в отдельных районах, он будет в течение дня усиливаться. Выпадет до трех сантиметров снежного покрова, - рассказал телеканалу «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Все это осложним ситуацию на дорогах, возможно образование гололеда и, как следствие, повышение аварийности. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к вечеру возможны сильные восьмибалльные заторы.

-Возможно кратковременное ухудшение видимости до километра, полутора километров. Поздним вечером - небольшая передышка, а к ночи осадки сойдут практически на нет. Поступит первая порция влажного атлантического воздуха. Она спровоцирует конденсацию водяного пара и местами дымку, туман с ухудшением видимости до 500 метров, — сказал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причудах погоды, которая нас ждет текущей зимой, а также поделился, ждать ли повторения аномальных морозов, пишет газета "Известия".