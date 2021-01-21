На субсидируемые авиаперелеты с Дальнего Востока выделят 5 млрд рублей

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство выделит пять миллиардов рублей на субсидируемые авиаперелеты с Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина в четверг, 21 января.

По словам главы правительства, на заседании планируется одобрить документ, который касается субсидирования льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока.

«Правительство дополнительно выделяет Росавиации на эти цели 5 млрд рублей», - отметил премьер-министр.

Напомним, 18 января президент России Владимир Путин поручил подумать исключение возрастных ограничений для льготных авиаперевозок с Дальнего Востока. На сегодняшний день воспользоваться льготными авиабилетами могут россияне в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Кроме того, согласно поручению российского лидера, правительство и комиссия Государственного совета по транспорту должны представить предложения по расширению программ региональных и местных авиаперевозок. Срок исполнения соответствующих поручений - 15 марта 2021 года.