ОАЭ одобрили использование российской вакцину от коронавируса «Спутник V» Фото: REUTERS

Объединенные Арабские Эмираты одобрили на территории страны использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Одобрение препарата Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ подтвердил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), где отметили, что Арабские Эмираты являются одним из ключевых российских партнеров на Ближнем Востоке, и фонд высоко ценит сотрудничество с регулирующими органами страны, а также приветствует одобрение российской вакцины.

«Решение о включении "Спутник V" в национальный портфель вакцин ОАЭ является важным шагом для защиты населения с помощью одной из лучших в мире вакцин», - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 21 января, появилось сообщение о регистрации «Спутник V» в Венгрии. В стране российскую вакцину зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры. Ранее по аналогичной процедуре препарат зарегистрировали в Боливии, Аргентине, Венесуэле, Сербии, Алжире, Палестине, а также Парагвае и Туркменистане. Кроме того, вакцина зарегистрирована в Белоруссии.