Аналитик перечислил факторы, которые помогут укрепиться рублю

Эксперт дал прогноз курса рубля Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Для мировых финансовых рынков начался новый этап. При этом большинство факторов сыграют не в пользу доллара. Такое мнение выразил независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Говоря про новую эпоху для рынков, выделю несколько глобальных моментов. Это цена на нефть, процесс мировой вакцинации и действия ФРС США в связке с новым главой министерства финансов Джанет Йеллен. И еще несколько моментов, касающихся именно России. Это санкции, в том числе и пресловутое давление на «Северный поток – 2», и макроэкономическая ситуация внутри страны», - цитирует аналитика «Российская газета».

Эксперт добавил, что в краткосрочной перспективе существенных скачков валюты ожидать не стоит. Дмитрий Чечулин полагает, что в ближайшие дни рубль продолжит торговаться на уровне 73-74 за доллар и около 88-89 за евро.

Существенное влияние на позиции российской валюты могут оказать только цена на нефть, а они, в свою очередь, сейчас положительно реагируют на прирост ВВП Китая за 2020 год и на перспективы экономической активности в 2021 году.

Напомним, ранее эксперт банковского дела Дмитрий Ферапонтов напомнил, что самым безопасным способом накопления средств являются банковские вклады. Хотя этот вариант считается низкодоходным, он подвергает сбережения минимальным рискам, передает «Свободная пресса».