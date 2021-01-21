МВД будет привлекать к ответственности за призывы выйти на акцию 23 января

Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что за призывы к участию в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального 23 января будут привлекать к административной ответственности.

- У нас есть для этого все правовые основания до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений, - передаёт ТАСС слова Горового.

В МВД также полагают, что на акции 23 января могут быть предприняты попытки дестабилизировать ситуацию в России. Приводя пример, Александр Горовой напомнил о продолжительных протестах в Беларуси и Киргизии.