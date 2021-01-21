В нижегородском транспорте можно будет расплатиться столичной «Тройкой»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочее совещание по вопросу интеграции автоматизированной системы оплаты проезда, действующей в Нижегородской области, с билетной системой московского транспорта по приему карт «Тройка». Результатом совещания стало подписание соглашения с нижегородским оператором автоматизированной системы оплаты проезда «Ситикард» по проекту «СберТройка».

- В юбилейный год реализуется немало проектов, повышающих туристическую привлекательность Нижнего Новгорода. Подписанное соглашение дает старт одному из таких проектов, который позволит гостям из столицы оплачивать проезд в нижегородском транспорте привычной им транспортной картой «Тройка», – рассказал Глеб Никитин.

Автоматизированная система оплаты проезда, действующая во всей Нижегородской области с января 2019 года, обладает широким функционалом и обеспечивает регистрацию оплаты проезда в пассажирском транспорте всеми доступными способами: транспортными картами с пересадочными тарифами, бесконтактными банковскими картами, смартфонами с платежными сервисами. В 2021 году к этим способам добавится и транспортная карта «Тройка».

- С картой «Тройка» нижегородцы и москвичи, часто приезжающие в Нижний Новгород, приобретут еще больше вариантов оплаты проезда, включая виртуальную версию карты и личный кабинет с возможностью управления балансом. Это еще один шаг для развития единой транспортной инфраструктуры, – отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

На первом этапе проекта будет обеспечен прием «Тройки» пока только в Нижнем Новгороде. Широкие возможности системы «Ситикард» позволят в ближайшем будущем обеспечить прием транспортных карт «Тройка» и на терминалах, работающих на всем пассажирском транспорте Нижегородской области.

Напомним, московский метрополитен совместно с представительством правительства Нижегородской области и департаментом развития туризма и народных художественных промыслов региона выпустил тематические карты «Тройка» и транспортные билеты «Единый». На них изображены уникальные цифровые ключи, благодаря которым москвичи и гости столицы смогут расширить свои знания о Нижегородской области и ее достопримечательностях. Проект реализуется в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.