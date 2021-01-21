Венгрия первой в Евросоюзе зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V» Фото: Мария ЛЕНЦ

Венгрия первой в Европейском союзе официально разрешила применение на своей территории российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат зарегистрирован Национальный институт фармакологии и питания в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России, а также всесторонней оценки в Венгрии. Об регистрации вакцины сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

«Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории», - говорится в пресс-релизе РФПИ.

Ранее глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуляш сообщил, что страна одобрила к применению в стране австро-шведской AstraZeneca и российского «Спутник V».

Напомним, Венгрия стала первой страной Европейского союза, которая получила образцы российской вакцины от коронавируса для исследования. 28 декабря она получила первую партию «Спутник V» для вакцинации.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 21 января, также стало известно о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее препарат уже зарегистрировали в Белоруссии, Боливии, Аргентине, Венесуэле, Сербии, Алжире, Палестине, а также Парагвае и Туркменистане.