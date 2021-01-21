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Спорт

23 января футболисты ЦСКА проведут товарищеский матч. Как посмотреть игру

Соперником станет сборная свободных агентов
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Товарищеский матч ЦСКА проведет против сборной свободных агентов.

Товарищеский матч ЦСКА проведет против сборной свободных агентов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты московского ЦСКА продолжают тренироваться на сборах в Испании. И на 23 января у команды Виктора Ганчаренко намечена первая товарищеская встреча. В контрольной игре, которая начнется в 16:00 по московскому времени, соперником станет необычная команда. Она будет составлена из так называемых "свободных агентов" - то есть игроков без действующих контрактов.

Встреча будет показана на необычной платформе. Эфир можно будет увидеть на "Окко Спорт". Ранее на эту площадку пришла еще одна команда Премьер-Лиги - ФК "Ростов", трансляции товарищеских матчей которого планируют показать в ближайшее время.

- Я рад, что клубы Российской Премьер-Лиги присоединяются к Okko Спорт, и мы можем порадовать ценителей отечественного футбола матчами с предсезонных командных сборов ПФК ЦСКА, - сказал руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

Напомним, что московский ЦСКА на данный момент в Премьер-Лиге занимает 2 место, набрав 37 очков после 19 матчей. На сборы в Испанию команда улетела еще 17 января, отправившись чартерным рейсом в город Аликанте. Ну а квартируются армейцы в местечке Кампоамор.