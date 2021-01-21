Путин заявил о снижении безработицы в России

По словам Путина, доля безработных в России с августа сократилась 6,4% до 6,1% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что в России наметилась тенденция на сокращение безработицы.

- В последние месяцы наметилась тенденция на снижение безработицы. Отмечу, что в напряжённый период эпидемии нам удалось не допустить её резкого всплеска, - сообщил Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам Путина, страна избежала волны безработицы благодаря тем мерам поддержки экономики, предприятия, а также малого и среднего бизнеса, которые предприняли региональные, федеральные и местные власти.

Он также отметил, что на пике безработица составляла 6,4% в августе, но к октябрю снизилась до 6,3%, а к ноябрю - до 6,1%. При этом Путин обратил внимание на то, что доля безработных остаётся по-прежнему высокой и составляет примерно на полтора процента больше, чем в 2019 году.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что за март и апрель 2020 года за помощью в поиске работы или за получением пособия по безработице в службы занятости обратились 1,6 миллиона россиян по данным заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой. Она также отметила, что число безработных в России выросло почти вдвое.