Губернатор Василий Орлов: «Амурская область второй год подряд входит в десятку лучших регионов страны по привлечению инвестиций»

Амурская область вошла в десятку субъектов РФ, наиболее успешно привлекающих инвестиции и создающих самые благоприятные условия для инвесторов. Среди 77 регионов России Приамурье стоит на девятой строчке. Результаты исследования «Инвестиционная активность регионов» за декабрь 2020 года опубликовал журнал «Инвест-Форсайт». Эксперты оценивали число объектов, введенных в эксплуатацию, предоставляемые инвесторам в регионе льготные преференции, а также количество подписанных соглашений о новых инвестиционных проектах.

- Амурская область второй год подряд входит в десятку лучших регионов страны по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для инвесторов, - комментирует итоги рейтинга губернатор Амурской области Василий Орлов. - Так, за 9 месяцев прошлого года объем инвестиций в Приамурье составил 197,7 миллиардов рублей. Это лучший показатель среди всех регионов Дальнего Востока.

По словам главы Приамурья, таких успехов регион добился в первую очередь благодаря строительству крупных промышленных объектов.

- В графике возводится Амурский ГПЗ – запуск первых двух производственных линий крупнейшего в мире газоперерабатывающего завода запланирован уже в этом году, - рассказал Василий Орлов. - Кроме этого, председатель Правительства страны Михаил Мишустин в рамках своего рабочего визита в область в августе 2020 года дал старт строительству еще одного завода-гиганта Амурского ГХК, а при поддержке Президента Владимира Путина нам удалось на год раньше начать сооружение второго моста через реку Зея в Благовещенске.

Василий Орлов отметил, что Приамурье в числе первых регионов России заключило трехстороннее соглашение о защите и поощрении капиталовложений инвестора. Документ о финансовых гарантиях был подписан в декабре прошлого года. В результате Группа ЕСН, планирующая вложить более 50 млрд. рублей в создание завода по производству метанола в Сковородино, получила подтверждение неизменности налоговых условий реализации проекта на срок до 20 лет. Такой механизм защиты сделает инвестиционный климат в регионе более благоприятным и поможет привлечь новых крупных инвесторов.

Правительство региона создало Фонд развития Амурской области, благодаря которому инвесторам предоставляется льготное финансирование. Предприниматели могут получить на реализацию своих проектов от 20 до 100 миллионов рублей по ставкам от 1 до 5% годовых. Средства могут быть направлены как на создание в регионе новых предприятий, так и на развитие уже существующих производств.

Одна из эффективных форм привлечения инвестиций - государственно-частное партнерство. Агентство Амурской области по привлечению инвестиций заключило 366 концессионных соглашений о реализации проектов в социальной сфере, в транспорте и в ЖКХ. Благодаря этому механизму региону удалось привлечь около 16,9 млрд. рублей и реализовать многие социально важные проекты. В прошлом году за счет частных средств в Приамурье был построен офтальмологический центр, на очереди — строительство детской поликлиники. Планируется, что в формате государственно-частного партнерства регион будет реализовывать проекты в сфере строительства спортивной инфраструктуры, полигонов ТКО, а также комплекса по обработке отходов.

В прошлом году Амурская область также продемонстрировала высокую степень инвестиционной активности. В ежегодном Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди российских регионов Приамурье заняло 26 место. Регион поднялся на 11 позиций и существенно улучшил две трети своих показателей. Составители рейтинга особо отметили то, что теперь амурские предприниматели тратят гораздо меньше времени на согласование и получение необходимых документов. Например, существенно сократилось время получения разрешения на строительство, регистрация прав собственности, а также сроки подключения объектов к электросетям.