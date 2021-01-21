В России вырос спрос на антистресс-товары Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спрос на товары из категории «‎антистресс» в 2021 году стал максимальным за три года. К такому выводу пришли эксперты платформы AliExpress Россия.

По данным аналитиков, в период с 1 по 18 января общий объем оборота антистресс-товары вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и в три раза - по сравнению с 2019 годом. Более того, популярность товаров из данной категории в январе по сравнению с декабрем возросла на 60 процентов. По мнению экспертов, такое изменение связано с трудностью адаптации к рабочему графику после каникул, а также тревожностью за будущее в связи пандемией коронавирусной инфекции

Рейтинг по количеству продаж в 2020 и в 2021 возглавил переворачивающийся кинетический спиннер. В январе спрос на этот товар вырос в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. Одним их самых популярным товаром из категории «антистресс» оказался сквишь. Игрушка, которая медленно восстанавливают форму после сжатия, показала двукратный рост продаж.

Популярны остаются фиджет-спиннеры, число покупок также выросло больше, чем в два раза. Объем оборота антистресс-кубиков увеличился в полтора раза по сравнению с 2019, а вот фиджет-роллеры в этом году покупали в 4,5 раза чаще по сравнению с январем 2019 года.

В среднем жители России готовы потратить на избавление от стресса при помощи подобных товаров от 100 до 500 рублей.