В Британии девушка скончалась после неожиданных родов Фото: REUTERS

Молодая жительница Бристоля скончалась в возрасте 18 лет после родов, при этом до последнего момента она даже не подозревала о своей беременности.

Как сообщает Bristol Post, Даниэль Джонс, ее родные и партнер не замечали признаков беременности до последнего момента наступления родов, которые прошли в домашних условиях.

Молодая девушка смогла самостоятельно родить дома до прибытия медиков, однако через некоторое время почувствовала себя плохо. Приехавшие врачи отвезли ее в больницу, однако, несмотря на усилия медработников, удалось сохранить жизнь только новорожденному сыну Джонс

Устанавливается причина смерти девушки, а ее родственники начали сбор средств на похороны и вещи для ребенка.

Ранее сообщалось, что еще одна жительница Великобритании приняла огромную злокачественную опухоль яичника за наступившую беременность.

Напомним, в конце прошлого года в Ингушетии во время родов скончалась медсестра одной из больниц. Мадина Евлоева заразилась коронавирусом, пока была беременной, и ее госпитализировали в середине ноября. На 28-й неделе беременности состояние больной резко ухудшилось, и медики решили сделать кесарево для спасения ребенка. Операция прошла успешно, недоношенный малыш выжил, но мать скончалась сразу после операции.