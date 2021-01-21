Роскомнадзор поддержал идею уголовного преследования за треш-стримы

Роскомнадзор поддерживает уголовное наказание за треш-стримы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Идею введения уголовной ответственности за проведение треш-стримов подерживают в Роскомнадзоре, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

- Чтобы всё, что мы сейчас обсуждали, полетело, мне кажется, надо начинать с того, чтобы установить ответственность вплоть до уголовной лицам, которые организуют или формируют такой контент — треш-стрим, - заявил Субботин на заседании в Совете Федерации.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что члена Совфеда Алексей Пушков предложил дополнить статью 282 за возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства новой статьёй, в которой будет предусмотрено наказание для ответственных за трэш-стримы.

Глава комиссии по информационной политике Алексей Пушков предложил законодательно запретить интернет-трансляции с насилием и унижениями ещё в декабре, после того, как в прямом эфире блогера Стаса Решетняка (Reeflay) от переохлаждения умерла девушка, которую Reeflay не пускал в дом.