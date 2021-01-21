В ЦБ призвали россиян не путать инвестиции и сбережения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ЦБ призвали россиян разделять понятия инвестиций и сбережений. Многие стремятся вложить в акции и облигации все свои средства, при этом рискуют остаться без какой-либо финансовой подушки.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов отметил, что за последнее время несколько сотен тысяч россиян вложили в сложные структурные продукты порядка 600 млрд рублей. Большинство являются неквалифицированными инвесторами, люди до конца не могут оценить все возникающие риски.

Эксперт отметил, что для стабильной жизни нужно четко разделять понятия инвестиций и сбережений. В первую очередь копится «подушка безопасности», а уже излишки направляются на инвестиции.

Чтобы говорить о финансовой стабильности, личный резервный фонд должен составлять от 9 до 24 зарплат.

По его словам, хорошим инструментом для сбережения являются вклады с гарантированной государством страховкой в размере 1,4 млн. рублей. Если же стоит цель накопить на первоначальный взнос по ипотеке, то подойдут надежные гособлигации, достаточно выбрать верный срок для достижения цели.

- Есть такое выражение, что если ты сберегаешь, то хорошо спишь, поскольку вложил и забыл. А если инвестируешь, то ешь хорошо, а спишь плохо, поскольку средствами надо постоянно управлять, - цитирует слова Сергея Швецова газета «Известия».

В ведомств также отметили, что озабочены действиями некваллифицированных инвесторов. В связи с этим законопроект об экзамен для так называемых неквалов, будет перенесен с апреля 2022 года на октябрь 2021. Тестирование позволит получить допуск к покупке и управлению более сложными инструментами. До этого времени ЦБ рекомендует финансовым институтам воздержаться от продажи сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам, которые до конца не могут оценить их риски.