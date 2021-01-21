Названа причина закрытия южного вестибюля станции "Красные ворота" в Москве

Станцию метро "Красные ворота" закрыли из-за бесхозной сумки.
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Названа причина закрытия южного вестибюля станции метро "Красные ворота" в Москве.
Напомним, ранее сообщалось, что участок Сокольнической линии подземки был закрыт для пассажиров по требованию полиции. Полицейскими была обнаружена бесхозная сумка. На место предположительно опасной находки был вызван кинолог с собакой.
Москвичей попросили пользоваться северным вестибюлем станции, сообщает РИА Новости со ссылкой представитель экстренных служб столицы.
"Найдена бесхозная сумка, ждут кинолога", - сказал собеседник агентства.
После проверки поступило сообщение, что сумка не является опасной.
Ранее движение перекрывалось на Арбатско-Покровской линии метрополитена из-за возможного пожара. Как позднее выяснилось, дым пошел из-за заклинивания тормозных колодок обкаточного поезда.