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Названа причина закрытия южного вестибюля станции "Красные ворота" в Москве

Москвичей попросили пользоваться северной стороной станции
Анастасия РЫШКОВА
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Станцию метро "Красные ворота" закрыли из-за бесхозной сумки.

Станцию метро "Красные ворота" закрыли из-за бесхозной сумки.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Названа причина закрытия южного вестибюля станции метро "Красные ворота" в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что участок Сокольнической линии подземки был закрыт для пассажиров по требованию полиции. Полицейскими была обнаружена бесхозная сумка. На место предположительно опасной находки был вызван кинолог с собакой.

Москвичей попросили пользоваться северным вестибюлем станции, сообщает РИА Новости со ссылкой представитель экстренных служб столицы.

"Найдена бесхозная сумка, ждут кинолога", - сказал собеседник агентства.

После проверки поступило сообщение, что сумка не является опасной.

Ранее движение перекрывалось на Арбатско-Покровской линии метрополитена из-за возможного пожара. Как позднее выяснилось, дым пошел из-за заклинивания тормозных колодок обкаточного поезда.

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